McDonald's zwolnił pracownika w odwecie za pozew z powodu COVID-19?

Ryan Freeman jest jednym z pięciu pracowników, który w zeszłym miesiącu pozwał McDonald's w związku z warunkami pracy w czasie pandemii. Co prawda był on zatrudniony przez jednego z franczyzobiorców, ale w pozwie skierowanym do sądu w stanie Illinois, wymienił McDonald's jako podmiot „mający wystarczającą kontrolę, by odpowiadać prawnie". McDonald's został oskarżony o naruszanie procedur bezpieczeństwa, niewystarczające szkolenia i wymuszanie na pracownikach bliskiego kontaktu oraz ponownego używania jednorazowych rękawiczek.

