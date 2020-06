Nadchodzi odwilż w przedsiębiorstwach

Już prawie co trzecia badana firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. Miesiąc temu taką ocenę wystawiła zaledwie co czwarta firma – wynika z II edycji badań Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP" udostępnionych „Rzeczpospolitej". I edycja prowadzona była pod koniec kwietnia, obecna – pod koniec maja tego roku.

– Widać, że przedsiębiorcy odczuwają już pozytywne skutki odmrażania gospodarki – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. – Z większą nadzieją patrzą także w przyszłość. Obecnie co trzecia firma prognozuje, że w najbliższych trzech miesiącach jej sytuacja ekonomiczna ulegnie poprawie. Miesiąc wcześniej taką nadzieję miała zaledwie co siódma firma – analizuje.

Nieznacznie zmniejszył się jednak odsetek firm (z 89 do 81 proc.), które odczuwają wpływ koronawirusa na działanie przedsiębiorstwa, wzrosła natomiast liczba firm (z 60 do 69,5 proc.) zmuszonych ograniczyć sprzedaż bądź produkcję.

Spadła za to liczba firm, które musiały częściowo zawiesić bądź całkowicie zamknąć działalność, co ma związek głównie z luzowaniem rządowych restrykcji.

– Odetchnąć z ulgą mogą też pracownicy – podkreśla Adam Łącki. Mniej firm niż w ubiegłym miesiącu planuje redukcję zatrudnienia. Zamierza to zrobić tylko 8,7 proc. przedsiębiorstw wobec 25,8 proc. poprzednio. Co więcej, już 12,7 proc. (w porównaniu do 8,2 proc. w ubiegłej edycji badania) zatrudni nowych pracowników.