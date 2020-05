Niemcy mają banalnie prosty sposób pomocy restauracjom

Bundestag przegłosował w czwartek ustawę, która pozwoli na obniżenie VAT od posiłków w restauracjach. W ten sposób rząd Niemiec chce pomóc branży gastronomicznej w podniesieniu się po restrykcyjnych ograniczeniach związanych z koronawirusem oraz przetrwać w czasie koniecznego dystansowania społecznego. Lokale gastronomiczne mogą obecnie obsługiwać naraz znacznie mniej gości niż przed pandemią, co ma na celu spowolnienie szerzenia się koronawirusa.

Restauracje, bary i kawiarnie są już otwarte, a Niemicy chętnie z nich korzystają, ale podobnie jak w Polsce konieczne jest zachowywanie większego odstępu między stolikami. Obowiązują też dodatkowe środki bezpieczeństwa, wymuszające częstą dezynfekcję i środki ochronne dla personelu. Razem wpływa to znacząco zarówno na koszty, jak i przychody firm sektora gastronomicznego, który zasadniczo działa na niewielkiej marży. Ustawa będąca elementem pomocy dla branży, obniża stawkę VAT o 12 punktów procentowych z 19 do 7 proc. Pozwoli to firmom z branży albo na obniżenie cen albo na podwyższenie marży, bądź też na jedno i drugie.