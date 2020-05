Po fryzjerach czas na fitness. Klienci się niecierpliwią

– Jeśli nie wrócimy do działalności z początkiem czerwca, to rynek usług fitness może w tym roku skurczyć się nawet o o połowę, czyli o ponad 2 miliardy złotych – twierdzi Tomasz Napiórkowski, założyciel Polskiej Federacji Fitness (PFF). Jak dodaje, kluby fitness i siłownie, które zamknięto w połowie marca, wraz z wprowadzeniem stanu epidemicznego, straciły w wyniku pandemii całość przychodów, podczas gdy nadal ponoszą dużą część kosztów, głównie czynszów.

Dlatego też branża fitness intensywnie zabiega o powrót do normalności. PFF już w kwietniu opracowała i przekazała do Ministerstwa Rozwoju projekt wytycznych dla działalności klubów fitness w czasie pandemii. Według Tomasza Napiórkowskiego wytyczne – zaakceptowane przez MR – teraz weryfikuje główny inspektor sanitarny. Jest więc szansa, że od czerwca branża fitness znów wróci do formy, na co liczą też klienci klubów.