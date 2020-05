Gubernator Nowego Jorku ostrzega przed dawaniem pieniędzy „chciwym korporacjom"

We wtorek gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wezwał Kongres do przyjęcia pakietu stymulującego, który skupiłby się na finansowaniu pracowników lokalnych i stanowych. Chodzi o wsparcie dla finansowania policji, szkół i stanowych oraz lokalnych urzędników. Cuomo ostrzegł też przed powtarzaniem błędu z 2008 roku, gdy w czasie kryzysu finansowego skupiono się na pomaganiu korporacji.

- Nie róbcie tego więcej – stwierdził, cytowany przez Reuters, Cuomo odnosząc się do pakietów stymulacyjnych z 2008 roku, które w części zostały przez duże banki wykorzystane do wypłacania premii wysokiej kadrze zarządzającej.

Kongres dotychczas uchwalił pakiety pomocowe na czas pandemii warte 3 biliony dolarów. W pakietach zawarta jest pomoc dla firm oraz osób prywatnych, która ma osłabić kryzys gospodarczy, który już doprowadził do wzrostu stopy bezrobocia do 14,7 proc. w kwietniu. To skala bezrobocia nieobserwowana od czasów Wielkiego Kryzysu z lat trzydziestych XX wieku.