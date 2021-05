Zielona lista Brytyjczyków. Wielkie rozczarowanie

Te 12 krajów, to Izrael, Portugalia, Gibraltar, Singapur, Australia, Nowa Zelandia, Brunei, Islandia, Falklandy, Wyspy Owcze, Święta Helena, Wyspy Sandwich oraz Tristan de Cunha. Brytyjskie władze zapowiedziały, że ta lista będzie weryfikowana co trzy tygodnie. Natomiast wiadomo, że Australia i Nowa Zelandia nie przyjmują turystów. A rozczarowanie jest największe w Grecji, Francji, Włoszech oraz Hiszpanii, gdzie brytyjscy turyści są bardzo oczekiwani. Te kraje, razem z większością na świecie, w tym Polską znalazły się na „żółtej" liście. Czyli po powrocie kwarantanna jest obowiązkowa.

W tej sytuacji przewoźnikom nie pozostało nic więcej, jak zwiększyć liczbę rejsów do tych krajów, które przyjmują Brytyjczyków bez ograniczeń, a po powrocie nie będą mieli kłopotu z kosztowną kwarantanną. Razem z ogłoszeniem listy w górę poszły ceny przelotów. Dwa tygodnie temu (jak wynika z OAG) lot BA z Londynu do Algarve kosztował 276 funtów. Teraz podróż z wylotem 17 maja, to wydatek 530 funtów. W przypadku Ryanaira za bilet ze Stansted do Lizbony trzeba zapłacić 262 funty, dwa tygodnie temu 128 funtów.Zdaniem analityków z branży lotniczej bilety na przeloty będą drożeć, bo zadziała prawo podaży i popytu. I to nie tylko w Wlk Brytanii, ale i w Europie i na świecie. Ten wzrost może być krótkotrwały, ale generalnie lato nie będzie tanie.