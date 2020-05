Pandemia: Airbnb zwalnia jedną czwartą pracowników

Zajmująca się pośrednictwem w krótkoterminowym najmie turystycznym firma Airbnb zapowiedziała we wtorek zwolnienie 1900 z 7500 swoich pracowników na świecie. Dyrektor i współzałożyciel firmy Brian Chesky uzasadniał decyzję faktem, że działalność Airbnb została mocno uderzona przez kryzys i prognozy wskazują, że w 2020 serwis będzie miał przychody o połowę mniejsze niż w 2019. -Wspólnie przeżywamy najpoważniejszy kryzys w naszym życiu, a kiedy to się zaczęło, to globalne podróże stanęły – pisał, w cytowanym przez CNN, liście do pracowników Chesky.

