Hotele ruszyły, ale branża wciąż stoi nad przepaścią

Zgoda na otwarcie w poniedziałek hoteli jeszcze nie ratuje ich przed katastrofą. O ile samo otwarcie hoteli ma być krokiem w dobrym kierunku, o tyle wynajem pokoi to w opinii branży za mało. – Istotną barierą powrotu turystyki do normalności jest utrzymanie zakazu korzystania z restauracji hotelowych. Podobnie utrzymanie zakazu działalności konferencyjnej i rekreacyjnej będzie zniechęcało turystów do korzystania z hoteli – głosi stanowisko Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP).

Przy ograniczeniu liczby gości – limit to średnio dwie osoby na pokój – a zarazem spodziewanym osłabieniu popytu hotele czeka znaczny wzrost kosztów. Złożą się na niego dodatkowe obostrzenia sanitarne, konieczność zakupu środków do dezynfekcji czy dodatkowych prac personelu dla ochrony przed infekcją. W dodatku nie wszystko, co jest związane z ponownym uruchomieniem działalności, okazuje się do końca jasne. – Przepisy są, ale ciągle jeszcze zmieniane. Czekamy na ostateczną wersję, żeby się z tym wszystkim ułożyć – podkreślał w poniedziałkowej rozmowie z „Rzeczpospolitą TV" Adam Bachleda-Curuś, właściciel hoteli z Zakopanego.