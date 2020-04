Grecja otworzy się dla turystów w lipcu, ale hotelarze i tak się boją pustych plaż

Turystyka to jeden z filarów greckiej gospodarki. W 2019 roku Grecję odwiedziło 34 miliony turystów, co przełożyło się na 18 miliardów euro przychodu branży turystycznej. To nawet do 12 procent greckiej gospodarki, a turystyka daje zatrudnienie jednej piątej siły roboczej tego kraju. Pandemia oznacza dla tej branży kataklizm.