Odmrażanie polskiej gospodarki ruszy po majówce

– Mamy dziś szczególny dzień, więcej osób zdrowieje, niż ulega zakażeniu – powiedział w środę w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – To moment, w którym możemy przystąpić do drugiego etapu odmrażania gospodarki – dodał. Zaraz zastrzegł jednak, że choć rząd jest przekonany, iż przejęliśmy pewną kontrolę nad koronawirusem, to należy działać ostrożnie.

