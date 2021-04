Covid-19: Bank Światowy przeznaczy 2 mld dolarów na szczepienia

Tedros wezwał do większej woli politycznej, aby zwiększyć produkcję szczepionek i dzielić się nimi, w tym poprzez wstrzymane zrzeczenie się praw własności intelektualnej do szczepionek.

Szef WHO przypominał, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) dopuszcza w sytuacjach kryzysowych zrzeczenie się praw własności intelektualnej do szczepionek przez koncerny farmaceutyczne. - Jeśli nie wykorzystamy teraz tej możliwości, to kiedy to zrobimy - zaapelował Tedros.