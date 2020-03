Amica: Drugi kwartał będzie fatalny

Styczeń i luty były bardzo dobre pod względem sprzedaży z wynikami powyżej budżetu, marzec też zaczął się dobrze, choć teraz nie wiadomo, czy przyniesie 80 proc. planu czy mniej. Odnośnie drugiego kwartału to także wielka niewiadoma, czy będzie to 40, 50 czy może 60 proc. planu. Kolejne kwartały powinny już być już lepsze.

Spółka podkreśla, iż jest dobrze zabezpieczona w stosunku do zmian kursów walutowych. Amica nadal stawia na digitalizację choć nie w takim tempie jak było to planowane jeszcze niedawno. - Chcemy dalej stawiać na e-commerce, pewnie zmiana zachowań klientów będzie, widzimy, iż część nieaktywna online teraz idzie w ten kanał i pewnie tam zostanie – mówi Jacek Rutkowski. Choć jednocześnie spółka nie spodziewa się, aby e-commerce przejął za dużej części sprzedaży.

Odnośnie dywidendy zarząd nie ma obecnie rekomendacji co do swojego stanowiska. - Mamy czas na takie głosowanie do sierpnia, będziemy dopiero podejmować decyzję - dodaje Jacek Rutkowski. Spółka również nie ma stanowiska co do tego czy będzie korzystała z możliwości pomocy jakie daje tarcza antykryzysowa, zdaniem zarządu, jeśli zostanie ona ostatecznie przyjęta w takim kształcie to będzie musiała być szybko zmieniona, potrzebna jest bowiem szersza w tak trudnej sytuacji.