Koronawirus: Unia łagodzi normy sprawozdawczości

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) postanowił, że urzędy nadzoru w krajach Unii „powinny zgodnie z uprawnieniami okazywać pobłażliwość podmiotom zmuszonym do opóźnienia poza ustawowy termin publikacji sprawozdań finansowych". Spółki giełdowe muszą ogłaszać roczne bilanse w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu roku finansowego; jeśli rok kończy się 31 grudnia, to ostatecznym terminem jest 30 kwietnia. ESMA uznał, że należy im dać na to dodatkowe 2 miesiące. Emitenci akcji albo obligacji muszą ponadto publikować półroczne bilanse w ciągu 3 miesięcy, do końca marca dla niektórych firm. W tym przypadku ESMA uważa, że powinny mieć dodatkowy miesiąc.

