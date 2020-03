Trump zmusza General Motors i Forda do produkcji respiratorów. "Nie traćcie czasu"

Po gniewnym tweecie Trumpa, w którym zrugał opieszałość koncernów, General Motors napisał, że współpracuje z Ventec Life Systems i innymi dostawcami GM „przez całą dobę od ponad tygodnia, aby zaspokoić tę pilną potrzebę", a jego zaangażowanie w produkcję respiratorów „nigdy nie było zachwiane".

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford