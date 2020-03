Zamach na dialog społeczny? Premier zyskał nowe uprawnienia

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Prezes Rady Ministrów jest organem uprawnionym do odwołania członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej, na wniosek tych organizacji lub bez tego wniosku" – taką poprawę do spec ustawy antykryzysowej przegłosował na ranem Sejm (głosami posłów PiS).

- Moim zdaniem to jest zamach na dialog społeczny – komentuje Sławomir Dudek, ekspert organizacji Pracodawców RP, która należy do RDS. - Członkowie Rady zgłaszali mnóstwo uwag krytycznych i konstruktywnych do tarczy, a teraz wygląd to na to, że rząd chce ich uciszyć – dodaje.