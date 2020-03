Koronawirus: Amerykanie się zbroją. Kolejki przed sklepami z bronią

Dlaczego Amerykanie rzucili się do kupowania broni? - To strach - pisze w CNN Chris Cillizza, czołowy komentator telewizji.

W 2016 roku Amerykanie rzucili się do kupowania broni na zapas przed wyborami prezydenckimi. Zdaniem zwolenników nieograniczonego prawa do posiadania broni w razie zwycięstwa ówczesnej demokratycznej kandydatki Hillary Clinton dojdzie do wykreślenia z konstytucji 2 poprawki, która od grudnia 1791 roku przyznaje obywatelom amerykańskim prawo do posiadania i noszenia broni.