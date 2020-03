KGHM sprowadzi z Chin sprzęt medyczny

Pierwsza partia dotarła właśnie do Polski, druga spodziewana jest 31 marca. To w sumie 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów.

O rozdzieleniu sprzętu zadecyduje resort zdrowia. Chiny to jeden z kluczowych partnerów handlowych Grupy KGHM. Przychody spółki matki ze sprzedaży do Państwa Środka w 2019 r. wyniosły 2,52 mld zł, co oznacza ponad 14-proc. udział w sprzedaży ogółem.