Pandemia nie odstrasza biznesmenów z zagranicy

To oznacza, że od zeszłego roku grupa Ukraińców chcących uruchomić w Polsce własny biznes zwiększyła się o jedną trzecią. Ten trend widać zresztą w rejestrach ZUS: liczba obywateli Ukrainy prowadzących w Polsce działalność gospodarczą wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad jedną piątą, do 5,9 tys.

– Polacy mają podobną mentalność do naszej, ale europejskie podejście do prowadzenia biznesu – podkreśla Evgenij Kirichenko, założyciel Gremi Personal.

W czasie pandemii ukraiński przedsiębiorca szybko dostosował ofertę swoich kawiarni do nowych potrzeb, wprowadzając zestawy śniadaniowe i obiadowe z dostawą do domu, uruchamiając też nową sieć Sushi Cafe. – Sytuacja jest trudna, przychody kawiarni spadły o 30–40 proc., ale za to łatwiej można teraz znaleźć atrakcyjne lokalizacje – twierdzi Oleh Yarovyi, który w ciągu najbliższego roku–półtora chce powiększyć sieć Dobro & Dobro do stu placówek z pomocą inwestora z zewnątrz. Rozwój sieci uniemożliwił firmie skorzystanie z rządowej tarczy, ale jej właściciel nie narzeka. – Zawsze radziliśmy sobie sami. Najważniejsze, by nikt nie przeszkadzał – dodaje.