Poczta Polska zmienia reguły. Przez koronawirusa

W konsekwencji zmian spowodowanych epidemią koronawirusa, oprócz tradycyjnej formy doręczenia, wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie (z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi) można odebrać bez pokwitowania. W tym przypadku wystarczy okazanie – z bezpiecznej odległości - pracownikowi Poczty dokumentu tożsamości. Ten spisze cztery ostatnie cyfry numeru z dokumentu i na tej podstawie wyda przesyłkę. Z kolei w przypadku przesyłek paczkowych i kurierskich, o ile tylko nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed ich doręczeniem odbiorca otrzyma numer kontaktowy do kuriera. Dzięki temu będzie mógł do niego zadzwonić i dowiedzieć się, kiedy ma się spodziewać doręczenia. Co więcej, za przesyłki pobraniowe nie trzeba płacić gotówką, należność można uregulować np. kartą płatniczą. Kurierzy zostali bowiem wyposażeni w terminale płatnicze, które umożliwiają płatności kartą czy Blikiem.