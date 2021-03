To on zbudował potęgę Pfizera. Wielka kariera greckiego weterynarza

Albert Bourla jest dzisiaj bez wątpienia najpotężniejszym biznesmenem na świecie. Zarządzany przez niego Pfizer produkuje najprawdopodobniej najbardziej skuteczny i z pewnością najbardziej pożądany lek w każdym kraju na całym globie: szczepionkę przeciwko COVID-19.

To z nim teraz rozmawiają prosząc i grożąc prezydenci i premierzy z całego świata. Czytaj także: Rzeczniczka Pfizera: Podwoiliśmy produkcję szczepionki Poniżej dalsza część artykułu

Jak zbudował potęgę Pfizera, którego prezesem jest od roku? To proste miał pieniądze i kontakty, dostęp do wiedzy i niebywałe wyczucie biznesu. A do tego Pfizer posiadał początkowo wystarczające moce produkcyjne, które pozwoliły mu rozpocząć współpracę z turecko-niemieckim BioNtechem i niezależność zagwarantowaną przez wieloletnie zyski.

Izraelski przyjaciel Polityczna kariera Bourli zaczęła się 10 stycznia 2021, kiedy to izraelski premier Benjamin Netanjahu pojawił się na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie i osobiście powitał Dreamlinera El Al, który przywiózł 700 tysięcy dawek szczepionki Pfizera. - Uzgodniliśmy z moim przyjacielem, Albertem Bourlą, że Izrael będzie pierwszym krajem, który otrzyma możliwość obrony przed COVID-19. Po tym transporcie przyjmiemy kolejne - mówił izraelski premier i zapowiedział, że do marca 2021 przynajmniej 72 proc. Izraelczyków, którzy skończyli 60 lat będzie zaszczepionych. I rzeczywiście tak się stało. A data nie była przypadkowa, bo na 23 marca w Izraelu zostały zaplanowane wybory. Plakat wyborczy premiera Netanjahu Bloomberg

Tak naprawdę pierwszy transport szczepionek dotarł do Izraela już w grudniu i jak ujawnił „Businessweek" stało się tak dlatego, że premier uzgodnił z prezesem Pfizera przeprowadzenie testów w tym kraju.

Wąskie gardło Tyle, że Pfizer nie jest w stanie wyprodukować więcej szczepionek, niż pozwalają mu na to obecne moce produkcyjne. To dlatego właśnie w 5 dni po uroczystości na lotnisku Ben Guriona odbiorcy szczepionki spoza Stanów Zjednoczonych dowiedzieli się, że umówione dostawy dotrą do nich później i że firma jest zmuszona do zamknięcia na jakiś czas swojego zakładu w Belgii, ponieważ musi tam zostać przeprowadzony remont. Szczepienia w Izraelu Bloomberg

W czasie, kiedy akcja szczepień w Izraelu szła błyskawicznie, w Europie trwała druga fala pandemii, we włoskiej prowincji Veneto umierało prawie po 10 tys. osób dziennie. Tymczasem Pfizer nadal „testował" w Izraelu, a szczepionki były dostępne także dla 16-18 latków, którzy chętnie się fotografowali w barach, bo i tam można było się zaszczepić. - Nie jestem w stanie zrozumieć jaki to laureat Nagrody Nobla organizował dystrybucję szczepionki, ani jakiego algorytmu użyto - wściekał się we włoskiej telewizji publicznej Luca Zaia, prezydent Veneto.

Tu nie chodziło o jakikolwiek algorytm, tylko o to, że Pfizer miał produkt, który chcieli wszyscy, a nie był w stanie wytworzyć tyle, ile rynek by wchłonął. Wtedy firma zaczęła kręcić, kombinować, ściemniać, zmniejszała dostawy, zmieniała prognozy produkcji, kolejność transportów do poszczególnych krajów. Za tym jeszcze stała wola maksymalizacji zysku. Wreszcie sam Bourla wziął na siebie komunikację.

- Wszyscy chcą dostać szczepionkę w pierwszym kwartale 2021, to dlatego właśnie rozpoczęliśmy rozmowy z chętnymi, aby każdy kraj dostał jakieś dostawy. Bo jest tak, że każdy kraj, który nie zamówił naszego specyfiku postanowił nagle go koniecznie zamówić. A ci, którzy już zamówili koniecznie chcą zwiększenia dostaw. Nieustannie prowadzimy negocjacje - mówił Bourla w CNN. I zapewniał, że dostawy dla Izraela w żaden sposób nie zakłócają harmonogramu dostaw do innych krajów. Szczepionka Pfizer BioNTech Bloomberg

Może i nie, ale wiadomo, że umowa z Izraelem była specjalna. Po pierwsze ten kraj zgodził się zapłacić po 30 dolarów za dawkę, podczas gdy np. wszystkie kraje, poza USA, kupowały szczepionkę o połowę taniej. Rząd w Tel Awiwie zgodził się także na przekazanie informacji dotyczącej efektów szczepień, w tym działań ubocznych po dwóch dawkach specyfiku wyprodukowanego na nośniku mRNA, jedynego jaki zastosowano w Izraelu. Pfizer chciał przeprowadzić podobny eksperyment na Islandii, ale okazało się, że nie było tam wystarczającej liczby zachorowań na COVID. 19.

W wyniku tego eksperymenty już do 22 lutego w Izraelu zaszczepiono 47 proc. populacji liczącej 9 mln ludzi. Dla porównania we Włoszech ten odsetek wynosił wówczas 3,6 proc. W dwa dni później Izraelczycy poinformowali o skuteczności szczepionki. Była ona nadzwyczaj wysoka. Aż 94 proc. z przebadanych 600 tysięcy osób nie zachorowało na COVID-19.

BioNTech w cieniu sukcesu Takie wyniki dały Bourli i Pfizerowi niesłychaną władzę i mało kto pamięta, że tak naprawdę szczepionka została opracowana przede wszystkim przez tureckich imigrantów z BioNTechu. Bardzo często nazwa Pfizer BioNTech jest teraz skracana do samego Pfizera, bo jej druga część nie zapada tak w pamięć.

A sam Bourla zaczął być traktowany jak mąż stanu. Dzwonił do niego prezydent USA, Donald Trump, kiedy jeszcze urzędował w Białym Domu, kontaktowała się z nim osobiście szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen i kanadyjski premier Justin Trudeau. Netanjahu przyznał, że tylko w styczniu rozmawiali ze sobą 17 razy, a Bourla robił to czasami nawet o 2 w nocy. Pfizer dostał okazję jedyną w swoim rodzaju — błyskawicznego zwiększenia dochodów. Do końca lutego koncern zdobył zamówienia z 60 krajów, a do końca lutego 2021 dostarczył 95 mln dawek. Plany na ten rok, to 2 mld dawek. Czyli więcej niż na razie zebrał zamówień.

Z samej tylko sprzedaży szczepionek Pfizer oczekuje przychodów w wysokości 15 mld dolarów, wobec całkowitego przychodu w 2020 49,1 mld. A Bourla ma nadzieję, że jego Comirnaty (zbitek COVID, mRNA i immunity) stanie się najpopularniejszym specyfikiem na świecie.

Bez biurokratycznej presji Chociaż na rynku pojawiły się już konkurencyjne szczepionki m.in. Moderny, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, to ta wyprodukowana przez Pfizera i wymyślona przez BioNTecha znacznie przekroczyła oczekiwania na rynku. Amerykanie zdają sobie z tego sprawę, że chociaż COVID-19, jako wirus pozostanie, to jednak szczepionek będzie potrzeba mniej. Więc w tej chwili korzysta z okazji, gra podażą i popytem i kasuje tyle, ile ktoś jest gotów zapłacić. Sam Albert Bourla stał się najpotężniejszym biznesmenem na świecie. A swoją partię rozegrał po mistrzowsku. Nie wziął pieniędzy na badania, bo miał własne, więc mógł sobie pozwolić na niezależność.

Teraz przyznaje: nie była to łatwa decyzja. Jednak czuł, że bez biurokratycznej presji jego laboratoria szybciej dostarczą produkt. I miał rację. Marketing szczepionki rozpoczął już w maju, wkrótce po tym jak wystartowały pierwsze testy w BioNTechu. - Wtedy zaczęliśmy kontaktować się z rządami na całym świecie - mówi Bourla. Co ciekawe to nie Izrael, ale Wielka Brytania była pierwszym krajem, który zdecydował się na kupno szczepionki Pfizera. 20 lipca została podpisana umowa na dostawy 30 mln dawek. Wkrótce potem tę liczbę zwiększono o 10 mln, a dostawy zostały zaplanowane na 2020 i 2021. Dwa dni później zgłosili się Amerykanie zamawiając 100 mln dawek za 1,95 mld dol. To wszystko działo się jeszcze zanim specyfik został oficjalnie zatwierdzony przez Food and Drug Administration.

W Europie Albert Bourla bardziej się cenił. Kiedy latem rozpoczynał negocjacje z Unią Europejską domagał się 54 euro za dawkę - ujawniły niemieckie media. Potem jednak założyciel BioNTechu, Ugur Sahin powiedział, że była to cena wyjściowa, kiedy jeszcze nie było wiadomo, ile tak naprawdę będzie kosztowała produkcja. Ostatecznie Komisji Europejskiej udało się obniżyć cenę do 20-15 euro za dawkę. I wtedy prezes Pfizera ujawnił, że tak naprawdę w każdej fiolce nie jest 5, ale 6 dawek. - Byłoby zbrodnią, gdybyśmy ją wylewali - powiedział.

Pfizer dał możliwość Albert Burla urodził się w 1961 roku w Salonikach w rodzinie sefardyjskich Żydów, którzy uciekli przed Holocaustem. Jest absolwentem biotechnologii reprodukcji Instytutu Weterynarii przy uniwersytecie w tym mieście. Zanim dotarł do USA mieszkał w 7. miastach w czterech krajach. Ale to Pfizer, gdzie zaczął pracować w 1993 roku dał mu możliwość rozwoju kariery, a Stany Zjednoczone były do tego najlepszym miejscem.