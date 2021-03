Niepewność i zadłużenie nie pozwalają zasnąć meblarzom

W ostatnich dniach nasilającej się pandemii wiara w najbardziej optymistyczne scenariusze słabnie. Już nie jest tak pewny zapowiadany powrót do liczby ok. 200 tys. zatrudnionych w kilkudziesięciu dużych meblowych fabrykach i tysiącach rodzinnych produkcyjnych zakładów, w tym spółkach przygotowujących drewno (płyty), wytwarzających okucia, akcesoria, tkaniny czy kleje. Bardziej realistyczne wydają się prognozy, że trzeba się będzie natrudzić by utrzymać istniejący poziom: ok. 160 tys. miejsc pracy w 28 tys. firm. Warto pamiętać, że od lat struktura meblowej branży niewiele się zmieniła: 85 największych spółek zatrudnia powyżej 250 pracowników, 300 – to firmy średnie z załogami powyżej 50 ludzi, reszta to spółki mniejsze i rodzinne.