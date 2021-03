Tarcze na kryzys były pomocne, ale pandemia trwa

Firmy, które odnotowały znaczące spadki przychodów w związku z Covid-19 mogły liczyć m.in. na wypłatę postojowego dla swoich pracowników. Do tego dochodziło zwolnienie z opłacania składek na ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. oraz pożyczki.

O ile tarcza finansowa 1.0 była przez przedsiębiorców raczej chwalona, a niektórzy ekonomiści mówili wręcz o rozsypywaniu przez rząd pieniędzy z helikoptera, to z tarczą finansową 2.0 jest zupełnie inaczej. Miała pomóc firmom pokonać skutki jesiennego lockdownu. Biznes i ekonomiści przekonują jednak, że tarcza była dziurawa. To dlatego że rząd zaadresował ją jedynie do mikro-, małych i średnich firm z 54 branż, które w jego ocenie zostały najmocniej poturbowane.