Izraelski oddział Nestle stawia ultimatum: albo szczepienie, albo testy na Covid-19

Izraelska spółka koncernu Nestle - Osem stawia pracownikom ultimatum: albo szczepienie, albo testy przeciwko Covid-19.

Kierownictwo Osem zdecydowało, że pracownicy, którzy nie są zaszczepieni albo nie przeszli Covid-19 będą mogli wrócić do pracy tylko z negatywnym testem przeciwko koronawirusowi. Będą musieli go też wykonywać wciąż i wciąż, co trzy dni - informuje Bloomberg. Poniżej dalsza część artykułu

Nowe przepisy sanitarne w Osem, wejdą w życie w przyszłym tygodniu i „mają na celu ochronę zdrowia pracowników i ciągłość pracy w fabrykach", zgodnie z oświadczeniem firmy. Firma, która produkuje popularne słone przekąski, płatki śniadaniowe i popularną błyskawiczną mieszankę do falafeli, twierdzi, że prawie 90 proc. z 4000 pracowników w Izraelu zostało już zaszczepionych lub wyzdrowiało z Covid-19.

Izrael jest światowym liderem w szczepieniach, ponieważ już około 75 proc. obywateli otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a rząd próbuje różnych zachęt, aby było ich jeszcze więcej i by do końca kwietnia dojść do 100-procentowej wyszczepialności co najmniej jedna dawką. Postęp w szczepieniach jest na tyle duży, że Izrael zezwolił na ponowne otwarcie siłowni, restauracji i wznowienie wydarzeń kulturalnych, ale tylko dla osób w pełni zaszczepionych lub tych, którzy wyleczyli się już z wirusa. Ma to przekonać osoby niechętne szczepieniom.