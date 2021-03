Teksański przykład w znoszeniu obostrzeń

– Każdy, kto chce pracować, powinien mieć na to szansę. Każdy biznes, który chce być otwarty, powinien być otwarty – powiedział Greg Abbott, republikański gubernator Teksasu. Wyjaśnił, że zdecydował się na taki krok, bo w tym stanie jest wystarczająco dużo medycznej odzieży ochronnej, miejsc do przeprowadzania testów na koronawirusa oraz leków pozwalających na terapię pacjentów dotkniętych Covid-19. – Teksańczycy stali się też mistrzami, jeśli chodzi o codzienne nawyki pozwalające uniknąć infekcji. A przede wszystkim mamy już w Teksasie i w całym kraju szczepionki – powiedział Abbott.

Walka z pandemią jest w USA w ogromnym stopniu zależna nie od rządu federalnego, ale od władz lokalnych. Obostrzenia obowiązujące w poszczególnych stanach, miastach i hrabstwach są ustalane przez władze lokalne i często bardzo się różnią. Przykładem stanu z liberalnym podejściem jest Floryda. Jej republikański gubernator Ron DeSantis pozwolił się otworzyć wszystkim biznesom. Nie ma też obowiązku noszenia maseczek. Władze lokalne mogą jednak wprowadzać ograniczenia co do liczby gości w restauracjach. Takie podejście Florydy do restrykcji umożliwiło zorganizowanie w mieście Tampa 7 lutego meczu futbolowego Super Bowl z widownią ograniczoną do 25 tys. osób.

Greg Abbott, republikański gubernator Teksasu

AFP