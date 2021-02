Muzea walczą z pandemią. Zegarki, buty mają przyciągnąć widzów

Dla zamkniętych miesiącami nawet najbardziej znanych muzeów pandemia oznacza ogromne perturbacje. Widać to zwłaszcza w USA, gdzie muzea czy galerie utrzymują się głównie ze środków prywatnych oraz wpływów z biletów. W efekcie wiele z nich stanęło w obliczu kłopotów finansowych.

Wiele obiektów stawia jednak na dodatkowe projekty, a nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej (The Museum of Modern Art, MoMA) stara się także dotrzeć do nowych odbiorców na wiele nowych sposobów.

materiały prasowe