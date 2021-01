Austria: policja znalazła 96 nielegalnych turystów. Wśród nich są Polacy

Austriacki rząd przedłużył trzeci lockdown do końca lutego tego roku. Mimo, iż stoki w austriackich Alpach działają, to są one jedynie dostępne dla okolicznych mieszkańców. Jest zakaz działalności hoteli i pensjonatów. Nie działają także restauracje, bary i kawiarnie, które mogą przygotowywać posiłki na wynos. Austria generalnie jest zamknięta dla turystów z zagranicy.

