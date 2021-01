Polskie hotele i restauracje pogrążone w długach

Firmy hotelarskie i gastronomiczne muszą oddać 102 mln zł bankom, a 73 mln firmom windykacyjnym funduszom sekurytyzacyjnym. Ok. 15,5 mln zł mają do odzyskania dostawcy z branży spożywczej, 12,6 mln zł – firmy leasingowe. Średnia kwota zadłużenia zgłoszona do KRD wzrosła z 20 tys. zł do 27 tys. zł. Łączna liczba zobowiązań branży zwiększyła się w ubiegłym roku o blisko jedną dziesiątą.