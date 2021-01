Krytyczna sytuacja hoteli. Od 25 lat nie było tak źle

W lutym i marcu liczba zamkniętych hoteli spadnie poniżej 10 proc. W grudniu zamknięty był co piąty. Jednak skala rezerwacji pozostaje znikoma – w 92 proc. hoteli lutowe rezerwacje nie przekraczają jednej dziesiątej oferowanych miejsc. Prawie połowa nie ma żadnych zgłoszeń. Podobnie ma być w marcu.

Sytuacja hoteli w Polsce stale się pogarsza. Według branżowego serwisu e-hotelarz.pl, Polska ma obecnie najbardziej restrykcyjne obostrzenia dotyczące działania hoteli w całej Europie. Choć praktycznie we wszystkich krajach obowiązują restrykcje dotyczące korzystania z hoteli w celach turystycznych, jedynie w Polsce wprowadzono niemal całkowity zakaz korzystania z hoteli. Do końca stycznia nocować mogą w nich jedynie medycy i przedstawiciele kilkunastu zawodów w konkretnych ustalonych celach. - Nie można udzielić noclegu osobom w przypadku różnych zdarzeń losowych, np. tym których samochód się zepsuł, lub którzy mieli kolizję drogową – informuje e-hotelarz.pl

W grudniu ub. roku liczba zamkniętych hoteli wzrosła do jednej piątej. Wśród otwartych obiektów 84 proc. odnotowało średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego aż 62 proc. poniżej 10 proc. Przy tym bardzo niskie obłożenie miły zarówno hotele miejskie jak i pobytowe w regionach turystycznych.

Z ankiety IGHP wynika, że w styczniu przeszło połowa hoteli planuje pozostać zamknięta. 86 proc. hoteli utrzymuje, że dla utrzymania płynności finansowej w pierwszym kwartale jest im niezbędna pomoc finansową rządu.

Branża ocenia, że zamknięcie całego sezonu zimowego przyniesie jej stratę 3,5 mld zł. W tym 1 mld zł będzie stratą zimowego sezonu, który co roku daje zarobić na pokrycie kosztów w słabszych miesiącach i realizację inwestycji. Do tej pory brak realnego wsparcia z powodu dotychczasowych obostrzeń już skutkował zlikwidowaniem w hotelach około 80 tysięcy miejsc pracy. Doliczając zwolnienia w firmach współpracujących z hotelami (od sprzątania po obsługę aparatury do organizacji konferencji), pracę mogło stracić nawet 150 tys. osób.