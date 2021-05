Hotele stracą w maju pół miliarda złotych

Branżę głęboko ma rozczarować także maj. W czasie tzw. majówki hotele nie mogły jeszcze przyjmować gości, natomiast ich otwarcie od 8 maja z ograniczeniami limitów do połowy posiadanych miejsc oraz brakiem możliwości otwarcia gastronomii i usług towarzyszących, jak baseny czy SPA, najprawdopodobniej przyniesie kolejne straty. Hotelarze szacują, że przez obostrzenia strata przypadająca w obecnym miesiącu na statystyczny hotel wyniesie 320 tys. zł, a licząc na pokój hotelowy sięgnie 3,8 tys. zł. - To oznacza, że branża, z ok. 2 600 hotelami – 145 tys. pokojami hotelowymi, tylko w maju szacuje straty na minimum pół miliarda złotych – komentuje IGHP.

Nie zmieniają się niekorzystne prognozy dotyczące dalszej perspektywy. 92 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 r. 60 proc. zakłada, że zyski zacznie osiągać jeszcze później. Powrót do przychodów sprzed pandemii miałby nastąpić – zdaniem 41 proc. badanych przez IGHP – w roku 2023. Ale jedna trzecia uważa, że szanse na to daje dopiero rok 2024.

Bardzo kiepsko przedstawiają się prognozy dla odbudowy segmentu gości biznesowych oraz spotkań i konferencji. Choć na usługi konferencyjne popyt wraca (85 proc. hoteli potwierdziło, że otrzymuje zapytania o możliwość organizowania spotkań biznesowych), ich organizacja jest niemożliwa ze względu na obostrzenia.