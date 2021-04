Gowin: Ogromne zainteresowanie szczepieniami w zakładach pracy

Do końca tego tygodnia Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień, ma przedstawić organizacjom pracodawców propozycje procedury dotyczącej zasad i zgłoszeń do akcji szczepień. Po kilku dniach konsultacji akcja powinna ruszyć - w dużych zakładach. Zgłaszające się do szczepień firmy będą podpisywać umowy z uprawnionymi podmiotami, które zajmą się medyczną stroną akcji.

Wicepremier Gowin zaznaczał, że po stronie rządu jest warunek, by firmy chcące wziąć udział w szczepieniach zgłaszały co najmniej 500 pracowników, ale wszystko wskazuje na to, że będą to mogli być również osoby zatrudnione na kontraktach i współpracownicy. Niewykluczone też, że minimalny próg liczby pracowników zostanie obniżony (apeluje o to Konfederacja Lewiatan). Nie będzie też limitu wieku.