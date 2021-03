Przybywa bogatych Polaków, ale rynek dóbr luksusowych się skurczył

Z kolei z opracowania firmy KPMG wynika, że nie zmieniła się liczba bardzo bogatych Polaków, zarabiających rocznie przynajmniej 1 mln zł brutto, których było ponad 32 tys. Pomimo pandemii, na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła o 8,4 proc. do blisko 2,4 bln zł. Negatywne skutki wywołane przez pandemię COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku zmniejszył się o 4,9 proc. w stosunku do 2019 r. do 24 mld zł. Największy segment rynku – samochody luksusowe i premium, okazał się być relatywnie odporny na skutki pandemii, stracił tylko kilka procent, z kolei segment luksusowych hoteli i SPA skurczył się aż o połowę.

