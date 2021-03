Zara zarabia nawet w pandemii. Świetna sprzedaż online

Hiszpański Inditex, do którego należą takie marki, jak Zara, Stradivarius, Berska czy Oysho, to największy sprzedawca odzieży na świecie. Firma podała, że w 2020 r. jej sprzedaż spadła ostatecznie 28 proc. (25. proc. przy uwzględnieniu kursów walut lokalnych) do 20,4 mld euro. Koncern podał również, że uznaje wynik za sukces, ponieważ okresowo wszystkie sklepy stacjonarne były zamknięte. Z kolei sprzedaż internetowa liczona w walutach lokalnych wzrosła o 77 proc. do 6,6 mld euro.

