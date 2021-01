Branża fitness domaga się odszkodowań. Szykuje pozew zbiorowy

Polska Federacja Fitness ponownie uruchomiła projekt pozwu przeciwko obowiązującym restrykcjom i kwestii odszkodowawczej. Jak podkreśla organizacja, tą decyzję poprzedziły kilkutygodniowe analizy prawne, spotkania z kancelariami oraz dokładna weryfikacja potencjalnych szans.

Business Insider Polska przypomina, że podobny komunikat przekazywany był podczas pierwszego lockdownu. Wtedy jednak projekt został wstrzymany z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń. Teraz sytuacja wygląda inaczej - zgłoszonych zostało kilkaset obiektów gotowych do podjęcia walki.

Zaniepokojenie branży oraz podjęte kroki wynikają z faktu, że rząd myśli o otwarciu klubów fitness dopiero na przełomie marca i kwietnia – a i ten termin nie może być pewny. Jak zauważają przedstawiciele branży fitness, wiele należących do niej podmiotów znajduje się w grupie, która albo kwalifikuje się tylko i wyłącznie do tarczy 6.0, albo nie kwalifikuje się do wsparcia wcale.