Rząd zapowiada specjalną pomoc dla gmin górskich

Wyjaśniał, że chodzi o gminy i powiaty związane z turystyka, głównie zimową, a które mogą odczuć bardzo boleśnie konsekwencje zamknięcie stoków narciarskich i usług gastronomiczno-hotelarskich. Przypomnijmy, że lockdown tej branży potrwa do co najmniej do 18 stycznia.

Jak dodał, uzgodniona na sztabie kryzysowym kwota na ten program to nawet do 1 mld zł. Szczegóły, czy ma to być pomoc do przedsiębiorstw z tych regionów, czy też może dla samorządów, i na jakiej zasadzie będzie trafiać do beneficjentów, mają zostać przedstawione wkrótce.

Premier poinformował również, że Komisja Europejska dała Polsce zielone światło na uruchomienie krajowych środków w ramach tzw. tarczy finansowej 2.0. – Byliśmy na to gotowi od dawna. Teraz uruchamiamy proces legislacyjny. To co najmniej 35 mld zł, kwota, która ma szanse uratować wielu przedsiębiorców – mówił premier. Tarcza finansowa to pomoc w postaci subwencji na pokrycie kosztów działalności, z kolei tzw. tarcza branżowa 6.0 to pomoc w postaci zwolnień ze składek ZUS czy świadczeń postojowych.