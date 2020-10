Benefit nie chce zamknięcia siłowni

„Paradoksalnie, to właśnie one są bardziej bezpieczne niż wiele innych publicznych miejsc, w których nie da się dopilnować dezynfekcji czy dystansu społecznego tak skutecznie, jak np. w klubie fitness” – przekonuje Benefit.

„Potwierdzają to zarówno polscy eksperci, jak i badania przeprowadzone m.in. w Norwegii, Wielkiej Brytanii i USA, które pokazują, że ryzyko transmisji koronawirusa w miejscach takich jak kluby fitness jest zbliżone do zera. Dla przykładu: w ciągu trzech miesięcy od ponownego uruchomienia obiektów sportowych w USA zarejestrowano w nich blisko 50 milionów wizyt, a wśród nich jedynie 0,002 proc. stanowiły wizyty klientów, u których potwierdzono pozytywny wynik na COVID-19. Z kolei w Wielkiej Brytanii w pierwszych trzech tygodniach od wznowienia działalności klubów fitness, odnotowano w nich jedynie 17 klientów z koronawirusem na ponad 8 milionów wizyt, czyli 0,0002 proc.” – czytamy w oświadczeniu operatora kart MultiSport.

Zdaniem zarządu Benefitu, działania rządu są pozbawione spójności i konsekwencji, bo z jednej strony zachęca on Polaków do podejmowania aktywności fizycznej, a z drugiej bardzo mocno ogranicza taką możliwość.

„Zamiast deklarowanego wsparcia, będziemy też mieć do czynienia z realnymi szkodami. Konsekwencje obecnych decyzji będą szczególnie mocno odczuwalne dla prowadzonych przez pasjonatów sportu i zdrowego stylu życia małych, rodzinnych firm, które już teraz, po pierwszym lockdownie, funkcjonowały na skraju rentowności. W zależności od tego, jak długo zakaz działalności będzie obowiązywał, może on wręcz doprowadzić do upadku wielu podmiotów z branży sportowo-rekreacyjnej. Grupą, która na decyzji rządu ucierpi najbardziej i od razu będą na pewno dziesiątki tysięcy pracowników tej branży, m.in. instruktorów i trenerów, którzy z dnia na dzień stracą źródło utrzymania” – przewiduje spółka.