Produkcja rękawiczek to dzisiaj bonanza. Jest jeden lider

Malezja ma 66. proc. udział w światowym rynku tego produktu. Top Glove - 55 proc.

O tym, że szykuje się bonanza prezes Top Glove wiedział już w grudniu 2019, bo wtedy nagle Chińczycy zwiększyli zakupy. — Czytałem o pojawieniu się tajemniczego wirusa i wiedziałem, że szykuje się coś naprawdę wielkiego – mówi teraz Lim Wee Chai Bloombergowi. Tak samo było, przed wybuchem epidemii SARS, H1B1, ptasiej i świńskiej grypy. Zawsze wtedy jako pierwsze pojawiały się zapytania z Chin, a potem z innych krajów świata.

Według szacunków Lima w tym roku Malezyjczycy, bo firm produkujących rękawiczki w Malezji jest więcej, tyle że mniejszych niż Top Glove, wyprodukują przynajmniej 225 mld sztuk. W zeszłym roku było to 180 mld. Produkt jest profesjonalny, raczej nie nadaje się do użytku domowego, szczególnie dla osób, które mają uczulenie na detergenty, tylko przeznaczony jest do użytku w branży medycznej.