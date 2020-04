Miliarder zwolnił 45 tysięcy osób. „Zrobiłem im przysługę”

Miliarder Timan Fertitta ma w swoim posiadaniu firmę Landry’s, której działalność koncentruje się na kasynach, hotelach czy restauracjach. Biznesmen ma również parki rozrywki i kilka klubów sportowych. Jego biznesy w czasie epidemii Covid-19 są, w zasadzie, wyłączone z funkcjonowania albo z uwagi na wprowadzane obostrzenia, albo z uwagi na zmianę zachowań konsumentów podczas trwania zagrożenia.

Stacja Fox News przeprowadziła z biznesmenem wywiad w ostatnich dniach. Prowadzący Brian Kilmeade zapytał Fertittę o to, jak sobie radzi w czasie spowodowanego przez pandemię kryzysu. Tilman Fertitta stwierdził, że radzi sobie „całkiem nieźle”. Od razu jednak przyznał, że zwolnił 45 tysięcy ludzi, co według biznesmena jest „straszne niefortunne”. Fertitta uważa, że należy wrócić do normalnego funkcjonowania tak szybko „jak to możliwe”. Rosnąca liczba bezrobotnych to „smutna strona kryzysu” według miliardera.

- Robisz ludziom przysługę, jeżeli zwalniasz ich natychmiast, bo dzięki temu stają pierwsi w kolejce po zasiłek. To trik, którego nauczyłem się dawno temu – stwierdził miliarder zapytany, czy decyzja o zwolnieniu ludzi była dla niego trudna.