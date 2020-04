Kurierzy w Rosji są pożądani jak nigdy. Zarabiają nawet 8300 zł

W marcu zawód kuriera wszedł do dziesiątki najbardziej popularnych i poszukiwanych zawodów w Rosji. Liczba wakatów na stanowisko kuriera zwiększyła się w ciągu miesiąca o średnio 20 proc. Tylko w jednej z firm, które przepytała agencja RIA Nowosti i tylko w Moskwie na kurierów czekało 1400 miejsc pracy. I to pomimo że liczba zainteresowanych zatrudnieniem wzrosła o 29 proc.

Maksymalna miesięczna płaca kuriera zwiększyła się z 95 tys. rubli (dziś to 5223 zł) do 150 tys. rubli (8292 zł). Ma to związek z rozwojem pandemii i przechodzeniem coraz większej liczby firm na zamówienia w sieci. Najwięcej kurierów wykorzystuje handel detaliczny, zarówno sklepy spożywcze, jak i przemysłowe, apteki, księgarnie i salony muzyczne, sklepy odzieżowe i obuwnicze.