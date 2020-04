Listonosze przeciwni wyborom „kopertowym”. Będzie strajk? Fotorzepa, Michał Walczak

Drugi z największych związków zawodowych w kraju - OPZZ - jednoznacznie negatywnie odnosi się do organizacji majowych wyborów korespondencyjnych. Zdanie listonoszy w tej sprawie wydaje się kluczowe, bowiem to właśnie oni mają zadbać o doręczenie ok. 30 mln pakietów do głosowania.