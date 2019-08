Disneyland pozwany o „podwójne standardy”. W tle wojna handlowa

Disney może mieć w Chinach poważne problemy. Chiński student pozwał korporację z powodu różnic między parkami rozrywki Disneya w Azji a tymi w USA i Europie. Wang, gdyż tak ma na nazwisko student, uznał za przykład podwójnego standardu fakt, że do Disneylandu w Szanghaju nie można wnieść własnego jedzenia, podczas gdy parki rozrywki koncernu w USA lub Europie takich zakazów nie mają. Według pozywającego zmusza to Chińczyków do przepłacania za posiłki i napoje w Disneylandzie.

Pozew Chińczyka natychmiast rozgrzał chińskie media społecznościowe. Na Weibo (odpowiednik Twittera) hasztag „Disney pozwany za zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia” zyskał 600 milionów odsłon i dziesiątki tysięcy odpowiedzi. Student komentował w chińskich mediach popularność sprawy stwierdzając, że „wielu ludzi sądzi to samo”.

Pozew studenta zyskał szybkie poparcie organu prasowego Partii Komunistycznej Chin. Gazeta, jak cytuje AFP, pisała o tym, że „jest potrzeba, by bronić praw konsumentów” i pytała retorycznie: „Czemu istnieją podwójne standardy?”.