Chiny ratują Białoruś. Przelew na pól miliarda dolarów

– Chiński kredyt wzmacnia pozycję Mińska w rozmowach z Moskwą. Bez wątpienia jest to decyzja polityczna władz w Pekinie, która osłabia presję Rosji na Białoruś – mówi „Rzeczpospolitej" Jury Caryk, politolog z mińskiego Centrum Badań Strategicznych i Polityki Zagranicznej, były analityk prezydenckiego Centrum Informacyjno-Analitycznego. Twierdzi, że po aneksji Krymu i wybuchu wojny w Donbasie skupiona wcześniej na Ukrainie uwaga Chin przerzuciła się na Białoruś. – Początkowo to Ukraina miała być częścią wielkiego projektu „jeden pas i jedna droga", ale to strategiczne miejsce w wizji Pekinu zajęła później Białoruś. Chiny chcą, by Białoruś pozostała niepodległym państwem, a Rosji zależy nie tylko na integracji gospodarczej – dodaje.