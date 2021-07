Białoruś: opadające powieki dyktatora

– Bezwarunkowe uwolnienie więźniów politycznych, wewnętrzny dialog polityczny i nowe prezydenckie wybory w obecności międzynarodowych obserwatorów – po spotkaniu wyliczył rzecznik amerykańskiego departamentu stanu Ned Price, co powinien zrobić Łukaszenko, by uniknąć tym razem amerykańskich sankcji.

Nie wiadomo jeszcze, jak lider z Mińska zareagował na to, gdyż dość znacznie ograniczył on swą aktywność. „Łukaszenko źle się poczuł, pewnie z powodu upału podskoczyło mu ciśnienie" – informowali internauci o tym, co stało się w Witebsku. Widziano, jak szybko opuszczał swoją lożę, ale o własnych siłach. Z Witebska przewieziono go natychmiast samolotem do stolicy. Do jego rezydencji nocą więcej niż jeden raz przyjeżdżali lekarze, ale nie wiadomo, jaką postawili diagnozę. Po mieście krążą jednak plotki, że miał udar.