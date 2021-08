Łukaszenko oskarża Polskę o wywołanie konfliktu na granicy

Zabierając głos na ten temat Łukaszenko opowiedział, jak, według niego, wyglądały wydarzenia ostatnich dni na granicy Polski i Białorusi.

Białoruski prezydent stwierdził, że Polacy już na swoim terytorium złapali - "nie można powiedzieć inaczej" - około 50 osób, które przyznały, że są w drodze do Niemiec.

Gdzie, jak mówił Łukaszenko, "wezwała je mutter Merkel".

Polacy, "grożąc bronią i strzelając nad głowami", zepchnęli zatrzymaną grupę na terytorium Białorusi - wbrew woli migrantów, którzy, podkreślał prezydent "nie chcieli na Białoruś, tylko do Niemiec".

I w ten sposób strona polska miała wywołać konflikt graniczny, naruszając granice państwową Białorusi - opowiadał Łukaszenko.

- I przez dwa lub trzy dni ci biedni ludzie tkwili tam, bez wody, bez jedzenia, bez dachu nad głową. Co to znaczy tkwić na granicy - w nocy mamy 7-8 stopni. Biedni ludzie. Pokrzywdzeni. Dziś muszę się zastanowić, co z nimi zrobić - relacjonuje wypowiedź Łukaszenki białoruska agencja Biełta.

Łukaszenko wezwał partnerów OUBZ do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie Afganistanu, i na szczyt w Duszanbe zaplanowany na połowę września przygotować jednolitego podejścia do rozwiązania problemu, w przeciwnym razie, podkreślił Łukaszenko, "będzie za późno".

Nadzwyczajnej sesji OUBZ przewodniczy prezydent Republiki Tadżykistanu Emomali Rachmon. Oprócz przywódców państw OUBZ w szczycie bierze udział prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew, informuje BiełTA

Z kolei rosyjski dziennik "Izwiestia" opisuje, jak 5 sierpnia polska Straż Graniczna i policja zatrzymały na granicy największą w historii grupę migrantów - grupa składała się z 41 mężczyzn, 8 kobiet i 13 dzieci - 50 obywateli Iraku, 11 Irańczyków, i 1 Kameruńczyka.

Tego samego dnia, pisze dziennik, polecił służbom bezpieczeństwa wzmocnić ochronę granicy państwowej, wzywając do zamknięcia "każdego jej metra". Głowa państwa podkreśliła, że ??"ani ani jedna stopa czy to z południa, czy z zachodu, nie powinna stanąć na terytorium Białorusi".