Koronawirus, niepożądany bohater Berlinale

Była to niecodzienna deklaracja w jego ustach, bo na festiwalu w Locarno, który przedtem programował, przeważało kino artystyczne, często trudne w odbiorze. Na co więc postawi w Berlinie? Odpowiedź jest tym bardziej istotna, że tegoroczna edycja jest jubileuszowa, bo siedemdziesiąta. Po raz pierwszy festiwal odbył się w 1951 roku. Jego założycielem i dyrektorem aż do roku 1976 był dr Alfred Bauer. Potem nastali kolejni: krytyk filmowy Wolf Donner, Moritz de Hadeln, a od 2001 r. Dieter Kosslick. Pełnił tę funkcję aż do ubiegłego roku.