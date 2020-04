ING Bank Śląski także nie podzielił zysku

Pozostałą część zysku w wysokości 494 mln zł pozostawiono niepodzieloną. To właśnie kwota, którą bank planował przeznaczyć w tym roku na dywidendę (to jedna trzecia zysku, na akcję przypadłoby 3,80 zł, taki sam wskaźnik wypłaty był w 2019 r. co dało 3,50 zł na walor). Dywidendy jednak w tym roku nie będzie, bo z powodu epidemii koronawirusa i nadchodzącego kryzysu gospodarczego Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom zatrzymanie całości zysków.