Fed rozdaje dolary bankom centralnym

Ma to zapewnić odpowiednio dużą ilość amerykańskiej waluty w globalnym systemie finansowym. Fed w ten sposób chce też zapobiec nadmiernemu umocnieniu się dolara.

- Trzeba pochwalić Rezerwę Federalną, że odgrywa rolę bankiera centralnego świata, gdy mogła zaprzeczać temu i próbować uciec od tego - twierdzi Ted Truman, były urzędnik Fedu pracujący w waszyngtońskim think-tanku Peterson Institute for International Economics.

Nowy program uruchomiony przez Fed nieco się różni od tych, które realizuje on na podstawie umów swapowych z głównymi bankami centralnymi świata. Przede wszystkim jest otwarty dla wszystkich banków centralnych posiadających konta w nowojorskim oddziale Rezerwy Federalnej, czyli dla niemal wszystkich takich instytucji na świecie. Nowy mechanizm swapowy nie będzie prowadził do wzrostu rezerw banków centralnych, ale do zmiany ich kompozycji. Wzrośnie w nich udział dolara kosztem aktywów denominowanych w innych walutach.