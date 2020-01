Dieta jaskiniowców była urozmaicona

W grocie Border, położonej na granicy Republiki Południowej Afryki i Eswatini (d. Suazi), naukowcy francuscy odkopali pozostałości roślin, które poddane były obróbce termicznej. Znaleźli je w warstwie, której wiek określili na 170 tys. lat. To pozostałości po posiłku – małe fragmenty upieczonych korzeni i bulw.

Grillowali od zawsze

Jak wskazuje odkrycie dokonane przez badaczy z laboratorium PACEA w Bordeaux, z jedzeniem pieczonych, smażonych czy duszonych potraw roślinnych ludzkość nie musiała czekać do chwili, aż pojawią się bary, kantyny i restauracje bio. To przekonanie pokutuje w powszechnej opinii od co najmniej półtora stulecia, czyli od czasu, gdy rozwinęła się archeologia: nasi prehistoryczni przodkowie mieli się żywić wyłącznie mięsem i tłuszczem, w dodatku ledwie przypieczonym. Tymczasem „jaskiniowcy” jadali grillowane rośliny już przed 170 tysiącami lat. Przyrządzali je w podobnie, jak współcześnie postępuje się z maniokiem, imbirem czy szparagami. Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł opublikowany w styczniowym numerze przez prestiżowe naukowe pismo „Science”.