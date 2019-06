Pionek szachowy kupiony za 5 funtów to zaginiony skarb

Kupiony w Edynburgu za pięć funt pionek szachowy przez 50 lat leżał w szufladzie. Okazało się, że to element szachów z Lewis, a figura wyceniana jest na milion funtów.

Szachy z Lewis to figury szachowe stworzone prawdopodobnie w Norwegii w XII wieku. Elementy zostały wykonane z kłów morsów i zębów wielorybów.

Kolekcję odkryto w 1831 roku na wybrzeżu wyspy Lewis w Hebrydach Zewnętrznych w Szkocji. Przez lata nie było wiadomo, gdzie znajduje się pięć brakujących elementów.

Jedna z figur przez lata była w posiadaniu rodziny z Edynburga. Sprzedawca antyków kupił ją w 1964 od innego kolekcjonera. Obaj mężczyźni nie wiedzieli, że figura jest drogocennym skarbem.

Po śmierci właściciela figurą zainteresowali się członkowie jego rodziny. Przewieźli znalezisko do eksperta z domu aukcyjnego Sotheby's w Londynie.

- Przywieźli ją do oceny. Dzieje się tak każdego dnia. Oferujemy bezpłatną wycenę. Najczęściej przyniesione przedmioty są niewiele warte - powiedział ekspert Aleksander Kader.

- Podszedłem do lady i nie wiedziałem, co zobaczę. Powiedziałem: o mój boże to jeden z pionków z szachów z Lewis - dodał. - Możemy śmiało powiedzieć, że milion funtów zmieni życie sprzedawcy - ocenił.

- Gdzieś są jeszcze cztery figury. Może minąć kolejnych 150 lat, zanim się odnajdą - uważa Kader.