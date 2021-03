Joanna Ćwiek: Dzieci chorują, rodzice w strachu

Obecnie w trybie zdalnym funkcjonuje 110 przedszkoli, a hybrydowo działa 327. Nauczyciele zauważają jednak, że dzieci jest mniej. Część rodziców, słysząc o zakażeniach wśród najmłodszych, jeśli tylko ma taką możliwość, zostawia dzieci w domu. Bo choć nauczyciele są zaszczepieni, to maluchy zakażają się między sobą (chorują nie zawsze bezobjawowo) i przynoszą wirusa do domów.

Lekarze często podkreślają, że hospitalizacja osób młodszych to skutek tego, że zgłaszają się do lekarza w ostatniej chwili. Jednak gdy dziecko czy nastolatek trafi do lekarza wcześniej, to skierowanie na test dostanie, dopiero gdy wywalczą je rodzice. A nie wszyscy walczą, bo obawiają się kwarantanny. Tyle że bez testu nie wiadomo, że np. w szkole są chore dzieci.