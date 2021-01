Jacek Nizinkiewicz: Czy władza dostała szczepionkę poza kolejką

Od kilkunastu dni nieoficjalnie docierają do dziennikarzy niepotwierdzone informacje o tym, że niektórzy przedstawiciele władzy zaszczepili się już przeciwko koronawirusowi. Do szczepień rzekomo miałoby dojść w warszawskim szpitalu MON na Szaserów oraz MSWiA na Wołoskiej.

Obie rządowe placówki słyną z dużej dyskrecji, szczególnie szczelne są w sprawie wszystkiego, co dotyczy aktualnie rządzących. Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego jest gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, ten sam, który w 2018 r. osobiście przywoził Jarosławowi Kaczyńskiemu do domu kule ortopedyczne. Jeśli połączyć to z częstym publicznym pojawianiem się prezesa PiS bez maseczki, to skojarzenia mogą być jednoznaczne.